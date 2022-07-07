Скандал с отставкой Джонсона – появились новые подробности по Украине
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Главный британский друг Украины вряд ли останется на посту до осени
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, судя по всему, сегодня подаст в отставку, сразу после соответствующего объявления планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Чиновники его правительства обещают не оставить наше государство без поддержки в войне против россии.
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