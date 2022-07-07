Над Змеиным уже реет флаг Украины: бойцы ВСУ показали фото

Символический жест значит очень много для украинцев

Украинские военнослужащие, невзирая на опасность обстрелов, постоянно грозящую Змеиному острову, подняли над ним сине-желтый флаг. Теперь государственное знамя Украины гордо развевается на этом кусочке суши, напоминая врагу, территорией какой страны данная земля является.

Исторические снимки были обнародованы украинским военнослужащим Арутом Папояном, который, вероятней всего, участвовал в важной для ВСУ операции. Вместе с ним в публикации на Facebook отмечены еще двое мужчин, предположительно сослуживцы — Игорь Подкипный и Геннадий Приходько.

Вполне вероятно, что флаг был установлен нашими защитниками непосредственно до или после "крайней" ракетной атаки россиян на Змеиный. На такие рассуждения наталкивает время суток, запечатленное на снимках — скорее всего, рассвет. К слову, именно утро 7 июля несколько ракет разбили местный причал, однако обошлось без жертв.

Флаг повесили даже на разбитый ангар

Работа над установкой флага

Следует добавить, что на снимке четко видно не только сине-желтые стяги, но и красно-черные, а также флаг с эмблемой Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на разрушения, вид просто потрясающий

Как известно, о нахождении украинского государственного символа на Змеином стало известно еще 4 июля. Однако вопреки распространенному мнению флаг не был поднят — его просто сбросили на остров с вертолета во время спецоперации. Сейчас же знамя гордо реет над клочком суши, который является стратегически важным для Украины.