Украина вернула территорию: над Змеиным поднят государственный флаг

Силы обороны юга показали фото

Над островом Змеиный, с которого на днях сбежали российские оккупанты, снова поднят сине-желтый украинский флаг. Операция по освобождению территории считается успешно завершенной.

Об этом в Медиацентре Украина-Укринформ сообщила глава координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Военная операция завершена и территория возвращена под юрисдикцию Украины", – сказала она.

Гуменюк особо подчеркнула, что военные никогда не спешат извещать об освобождении территорий, а говорят о своих успехах только когда окончательно уверяются в них. "Сначала мы освобождаем территорию, закрепляемся там, а только потом об этом говорим", — пояснила она.

Спикер также отметила, что на остальной территории украинские войска продвигаются вперед. По ее словам, продвижение идет медленно, но уверенно.

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О том, что Змеиный снова находится под контролем Украины, вечером 30 июня объявил президент Владимир Зеленский. Этому предшествовали интенсивные бои и точные удары, которые ВСУ наносили по позициям оккупантов. Сообщается, что при этом себя хорошо зарекомендовали гаубицы "Богдана" украинского производства. Сами россияне свой позор на Змеином оправдали странной формулировкой "шаг доброй воли", хотя в таком случае правильнее было бы использовать слово "жест". Но у россиян все так – они оправдывают свою агрессию в Украине изуродованным языком и упорно врут о своих успехах, нарушая законы банальной арифметики и совершая географические ошибки.