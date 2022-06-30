Укр

Отбить Змеиный помогло новое украинское оружие: о чем идет речь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Отбить Змеиный помогли украинские гаубицы "Богдана" Новость обновлена 30 июня 2022, 13:59
Отбить Змеиный помогли украинские гаубицы "Богдана"

В четверг, 30 июня, украинским военнослужащим удалось отбить у россиян принадлежащий Одесской области остров Змеиный. В возвращении острова важную роль сыграло новое украинское оружие — гаубицы "Богдана".

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова", — подчеркнул украинский генерал.

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#Остров Змеиный #гаубицы #ВСУ #Богдана #Валерий Залужный