Україна повернула територію: над Зміїним піднято державний прапор

Сили оборони півдня показали фото

Над островом Зміїний, з якого днями втекли російські окупанти, знов піднято синьо-жовтий український прапор. Операція зі звільнення території вважається успішно завершеною.

Про це у Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила очільниця координаційного пресцентра сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "Військова операція завершена і територія повернена під юрисдикцію України", – сказала вона.

Гуменюк окремо наголосила, що військові ніколи не поспішають сповіщати про звільнення територій, а говорять про свої успіхи лише коли остаточно впевнюються в них. "Спочатку ми звільняємо територію, закріплюємось там, а лише потім про це говоримо", — пояснила вона.

Речниця також зазначила, що на решті території українські війська просуваються вперед. За її словами, поступ іде повільно, але впевнено.

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Про те, що Зміїний знову перебуває під контролем України, ввечері 30 червня оголосив президент Володимир Зеленський. Цьому передували інтенсивні бої та точні удари, які ЗСУ наносили по позиціях окупантів. Повідомляється, що при цьому себе добре зарекомендували гаубиці "Богдана" українського виробництва. Самі росіяни свою ганьбу на Зміїному виправдали дивним формулюванням "крок доброї волі", хоча в такому разі правильніше було би використати слово "жест". Але у росіян все так – вони виправдовують свою агресію в Україні спаплюженою мовою і завзято брешуть про свої успіхи, порушуючи закони банальної арифметики і роблячи географічні помилки.