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Російське міноборони не вміє рахувати і захоплює одне місто по чотири рази – розслідування

Автор
Юлія Потерянко
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За словами ігора конашенкова, Україна втратила більше техніки, ніж мала Новина оновлена 30 червня 2022, 15:10
За словами ігора конашенкова, Україна втратила більше техніки, ніж мала

"Зведення" речника міністерства оборони росії виявились концентратом добірної маячні

Брехня російського так званого міністерства оборони давно стала загальним місцем цієї війни. Свіжий приклад – ракетна атака на торговий центр у Кременчуці на Полтавщині, пряме влучання в який зафіксовано на відео, тоді як окупанти брешуть, що поцілили у склад боєприпасів неподалік.

Російське незалежне видання "Проект" вирішило співставити цифри та географічні назви, які виголошує балакуча голова міністерства ігор конашенков, і з’ясувало, що арифметика та географія в його щоденних "зведеннях", м’яко кажучи, далекі від традиційних. При цьому на початку червня за це невігластво його підвищили у званні до генерал-майора.

Новомова

За всіма канонами фашизму (а історик Тімоті Снайдер аргументовано довів, що росія – фашистська держава) конашенков послуговується новомовою, щоби підміняти поняття і заплутувати слухачів незрозумілими формулюваннями. Війну він називає "спеціальною воєнною операцією", захоплення міст – "взяттям під контроль", а відступ окупантів – "плановим перегрупуванням військ". Дуже нагадує свіжий "жест доброї волі" також відомий як втеча росіян з острова Зміїний. Окремо "Проект" зупинився на терміні "скупчення живої сили і техніки", який конашенков використовує постійно. Якщо порівняти кількість "знищених" таких "скупчень" із даними про втрати живої сили ЗСУ, про яку розповідає речник, то вийде, що на у кожному скупченні була приблизно 1 людина.

словник висловів конашенкова
Словник для перекладу виступів конашенкова людською мовою

Арифметика

У перший же день війни конашенков доповів про знищення 74 наземних об’єктів в Україні. А потім дав деталізацію: 11 аеродромів, 4 безпілотника Bayraktar, 18 радіолокаційних станцій, 3 пункти управління, 1 база ВМФ, 1 вертоліт – в сумі це 37.

Потім він почав давати суперечливі дані, коли ранкові відомості про втрати були більшими, ніж вечірні, що в принципі неможливо. Так 28 лютого зранку конашенков доповів про 314 знищених від початку "спецоперації" українських танків, а ввечері про 311. А 13 квітня речника взагалі понесло – деякі об’єкти, з його слів, знищувались тисячами. Цей "прогрес" пов’язують з тим, що після провалу наступу на Київ та Чернігів його попросили яскравіше описувати успіхи армії окупантів, і стримати потік фантазії йому тут уже не вдалось.

Якщо підрахувати сумарно все, що "поназбивав" у своїх зведеннях конашенков, вийде, що він знищив увесь арсенал ЗСУ і навіть ще більше. "Яким чином Україна продовжує воювати, якщо вона вже позбавилась всієї техніки, — залишається загадкою", — пише "Проект".

Географія

Окрім "винайдення" Павлоградської області, якої в Україні немає (є тільки район у Дніпропетровській області та, відповідно, його адміністративний центр – Павлоград), конашенков відзначився "взяттям під контроль" українських населених пунктів по 2 і більше разів. Найбільше йому сподобалось захоплювати Кремінну на Луганщині, яку він "брав" аж чотири рази. Всього таких міст і сіл у виступах конашенкова нарахували 25 штук. Окрім того, він доповідав про захоплення Борсоніно та Закаблуховки, яких в природі не існує.

Нагадаємо, недолугі пояснення росіянами своїх провалів та помилки у їхніх повідомленнях регулярно висміюють у соцмережах. Так втеча окупантів зі Зміїного сколихнула чергову хвилю мемів і жартів.

Теги:
#Брехня #Міноборони РФ #Ігор Конашенков