Російське міноборони не вміє рахувати і захоплює одне місто по чотири рази – розслідування

"Зведення" речника міністерства оборони росії виявились концентратом добірної маячні

Брехня російського так званого міністерства оборони давно стала загальним місцем цієї війни. Свіжий приклад – ракетна атака на торговий центр у Кременчуці на Полтавщині, пряме влучання в який зафіксовано на відео, тоді як окупанти брешуть, що поцілили у склад боєприпасів неподалік.

Російське незалежне видання "Проект" вирішило співставити цифри та географічні назви, які виголошує балакуча голова міністерства ігор конашенков, і з’ясувало, що арифметика та географія в його щоденних "зведеннях", м’яко кажучи, далекі від традиційних. При цьому на початку червня за це невігластво його підвищили у званні до генерал-майора.

Новомова

За всіма канонами фашизму (а історик Тімоті Снайдер аргументовано довів, що росія – фашистська держава) конашенков послуговується новомовою, щоби підміняти поняття і заплутувати слухачів незрозумілими формулюваннями. Війну він називає "спеціальною воєнною операцією", захоплення міст – "взяттям під контроль", а відступ окупантів – "плановим перегрупуванням військ". Дуже нагадує свіжий "жест доброї волі" також відомий як втеча росіян з острова Зміїний. Окремо "Проект" зупинився на терміні "скупчення живої сили і техніки", який конашенков використовує постійно. Якщо порівняти кількість "знищених" таких "скупчень" із даними про втрати живої сили ЗСУ, про яку розповідає речник, то вийде, що на у кожному скупченні була приблизно 1 людина.

Словник для перекладу виступів конашенкова людською мовою

Арифметика

У перший же день війни конашенков доповів про знищення 74 наземних об’єктів в Україні. А потім дав деталізацію: 11 аеродромів, 4 безпілотника Bayraktar, 18 радіолокаційних станцій, 3 пункти управління, 1 база ВМФ, 1 вертоліт – в сумі це 37.

Потім він почав давати суперечливі дані, коли ранкові відомості про втрати були більшими, ніж вечірні, що в принципі неможливо. Так 28 лютого зранку конашенков доповів про 314 знищених від початку "спецоперації" українських танків, а ввечері про 311. А 13 квітня речника взагалі понесло – деякі об’єкти, з його слів, знищувались тисячами. Цей "прогрес" пов’язують з тим, що після провалу наступу на Київ та Чернігів його попросили яскравіше описувати успіхи армії окупантів, і стримати потік фантазії йому тут уже не вдалось.

Якщо підрахувати сумарно все, що "поназбивав" у своїх зведеннях конашенков, вийде, що він знищив увесь арсенал ЗСУ і навіть ще більше. "Яким чином Україна продовжує воювати, якщо вона вже позбавилась всієї техніки, — залишається загадкою", — пише "Проект".

Географія

Окрім "винайдення" Павлоградської області, якої в Україні немає (є тільки район у Дніпропетровській області та, відповідно, його адміністративний центр – Павлоград), конашенков відзначився "взяттям під контроль" українських населених пунктів по 2 і більше разів. Найбільше йому сподобалось захоплювати Кремінну на Луганщині, яку він "брав" аж чотири рази. Всього таких міст і сіл у виступах конашенкова нарахували 25 штук. Окрім того, він доповідав про захоплення Борсоніно та Закаблуховки, яких в природі не існує.

Нагадаємо, недолугі пояснення росіянами своїх провалів та помилки у їхніх повідомленнях регулярно висміюють у соцмережах. Так втеча окупантів зі Зміїного сколихнула чергову хвилю мемів і жартів.