"Негативний наступ": у мережі потішаються над втечею росіян зі Зміїного

Новина про звільнення Зміїного "зробила" багатьом українцям день

Четвер, 30 червня, став знаковим для українців, які пильно стежили за спеціальною операцією українських військовослужбовців на острові Зміїному у Чорному морі. Як виявилося, прицільні удари ЗСУ все ж змусили росіян залишити маленький клаптик суші, такий стратегічно важливий для України. При цьому в армії рф максимально спробували не вдарити в бруд обличчям, заявивши про "жест доброї волі", що відразу викликало новий потік обговорень і жартів у мережі.

"Телеграф" ретельно відстежив реакції українських користувачів на звільнення Зміїного острова та зібрав їх в одному матеріалі для зручності. Невеликий спойлер — смішних коментарів таки набралося значно більше, ніж серйозних.

На думку українського дипломата, екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, вцілілі російські військові залишали острів у паніці. Прицільні удари українських військових таки змогли зламати дух противника. І це лише початок.

"Зафіксуємо очевидне: росіяни виявляють готовність до екстреної евакуації лише тоді, коли їм добре насипати", — зазначив він.

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Політичний аналітик Юрій Романенко також зрадів факту звільнення Зміїного, але наголосив, що ЗСУ важливо не повторювати помилок російської армії з розміщенням на острові якоїсь військової техніки.

"Досить на гелікоптері висадити десант, поставити прапор і спостерігати, щоб орки не повернулися. Розумію, що спокуса розмістити там ППО та Гарпуни велика, але ми будемо нести лише безглузді втрати", — підкреслив фахівець.

Посміявся над реакцією російського Міноборони та український журналіст Денис Казанський. Серед іншого він поцікавився, чим же росіяни займалися на Зміїному.

"Незрозуміло тільки, які завдання виконали російські військові на острові? Масово загинули від ударів ЗСУ? І якщо це крок доброї волі, то чому чекали так довго?" — риторично запитує Казанський.

Не пропустив "хайп" на темі Зміїного острова і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Щоправда, у своїй реакції він був вельми лаконічним.

Також небагатослівним був і керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Чиновник припустив, яким же наступним жестом доброї волі відзначаться росіяни в Україні.

Багато українців вже почали жартома, а також робити одне з головних "озброєнь" інформаційної війни з росією — меми. Сподіваємося, що вибірка нижче підніме вам настрій.

Якщо цього вам здалося недостатньо, пропонуємо ознайомитися з реакцією росіян на відведення путінських військ від Зміїного. У жителів країни-агресора палає так знатно, що, швидше за все, заграву можна буде побачити ще й пізно вночі.

Також ми детально розписували, чому Зміїний є важливим стратегічним об’єктом і чому російські окупанти так довго "трималися" за нього.