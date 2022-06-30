На Зміїному триває спецоперація ЗСУ, у Чорному морі поменшало кораблів

Українські захисники прицільно позбавляють противника техніки

Україна продовжує узгоджену спецоперацію в Чорному морі щодо острова Зміїний. Рішення позбавити окупантів можливості посягати на нашу територію призводить до втрат ворожої бойової техніки та особового складу. У Чорному морі стає трохи спокійніше, хоч і не повністю безпечно.

Як зазначають у пресслужбі оперативного командування "Південь", станом на ранок 30 червня в акваторії моря знаходилися два російські ракетні кораблі, оснащені "Калібрами" та один великий десантний корабель. Наразі це поки що вся "міць" Чорноморського флоту, яку росіяни ризикують виставити проти України.

Цілком ймовірно, що причина — у новій західній зброї, що прибула на фронт і дозволяє бити на велику дальність. Росіяни ж, добре навчені прикладом флагманського крейсера "Москва", поки що не ризикують виводити в море більше кораблів.

Проте, навіть така кількість суден противника загрожує українській території регулярними ракетними пусками. Вже згадані два кораблі можуть бути носіями одразу 16 крилатих ракет, запуски яких регулярно відбуваються з Чорного моря.

У зв’язку з цим військові наполягають на необхідності прислухатися до сигналів повітряної тривоги та відвідувати бомбосховища за можливості.

А захисники тим часом продовжуватимуть знищувати арсенал російських окупантів. Так, наприклад, за добу загарбники не дорахувалися зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир-С1" (на Зміїному острові), трьох гаубиць марки "Міста", польового складу горючих та мастильних матеріалів, а також різну кількість автотранспорту. Не побачать повної поразки росії понад 40 солдатів, знищених на південному напрямку фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, на думку експерта Дмитра Снєгірьова, має Україна, щоб назавжди вирішити проблемне питання зі Зміїним островом.