СБУ показала відео, яке спростовує брехню путіна про Кременчук

Головною метою окупантів було знищення мирних українців

Трагедія, що сталася в торговому центрі "Амстор" у Кременчуці, сталася завдяки свідомо прийнятому рішенню російським військовим керівництвом. Як стверджують у Службі безпеки України, всі обставини ракетної атаки свідчать про черговий військовий злочин, скоєний армією рф на території нашої держави.

У пресслужбі СБУ поділилися відео, на якому зафіксовано і момент самого удару по "Амстору", та його наслідки, зняті різними вуличними камерами спостереження. Російська пропаганда, яка намагається довести свою невинність, провалила всі спроби вибілити путінських солдатів.

Як можна побачити на записі, величезна ракета Х-22 чітко потрапляє до будівлі ТЦ, через що йде велика вибухова хвиля. Вона зачіпає навіть найближчий парк, де люди від удару мимоволі падають на землю.

Також було випущено ще один подібний снаряд, який влучив у завод неподалік. У СБУ наголошують — ті самі відео демонструють, що на території підприємства не було жодного військового автомобіля. На заводі виготовлялися установки для змішування асфальту.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпекою для них є полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії — це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини", — підкреслив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Нагадаємо, раніше справжню причину теракту у кременчуцькому торговому центрі називав президент Володимир Зеленський. На його думку, головною метою росіян було знищення якнайбільшої кількості мирних українців.

Також "Телеграф" розповідав, як в Україні відреагували на чергову брехню росіян про "Амстор", який нібито "не працював" у день ракетного удару.