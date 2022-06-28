Лавров цинічно "виправдав" удар по торговому центру у Кременчуці (відео)

У рф фактично визнали, що зруйнували торговий центр у Кременчуці

Глава мзс росії сергій лавров цинічно прокоментував влучання російської ракети у торговий центр "Амстор" у Кременчуці (Полтавська область) 27 червня.

Відповідний пост міністр закордонних справ росії зробив на пресконференції у вівторок, 28 червня, передає fontanka.

Лавров розповів, що росія нібито завдала удару по ангару з боєприпасами, внаслідок чого поряд загорівся "порожній торговий центр".

"Вчора всі ЗМІ на Заході вибухнули роликами з Кременчука, де вони показували кадри ТЦ, що горить, звинувативши російських військових, що вони бомблять цивільну інфраструктуру. Міноборони росії чітко і зрозуміло роз’яснило, що насправді сталося. Бомбили ангар, куди прибула американська і європейська зброя і боєприпаси. У результаті детонування боєприпасів спалахнув торговий центр, що стоїть поруч", — заявив лавров.

Крім того, лавров додав, що росія завдаватиме ударів частіше по "українській землі" у відповідь на постачання західної зброї.

Зазначимо, у понеділок у росії заявили, що руйнування ТЦ у Кременчуці є "провокацією в стилі Бучі".

Нагадаємо, 27 червня російські війська продовжили терор мирного населення України. У другій половині дня ракетами обстріляли Кременчук та Полтаву. У Кременчуці ракета поцілила у торговий центр, де знаходилися сотні людей. На ранок 28 червня було відомо про щонайменше про 18 загиблих, близько шести десятків людей отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.