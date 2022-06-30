Российское минобороны не умеет считать и захватывает один город по четыре раза – расследование

"Свода" спикера министерства обороны России оказались концентратом отборного бреда

Ложь российского так называемого Министерства обороны давно стала общим местом этой войны. Свежий пример – ракетная атака на торговый центр в Кременчуге на Полтавщине, прямое попадание в которое зафиксировано на видео, тогда как оккупанты врут, что попали в склад боеприпасов неподалеку.

Российское независимое издание "Проект" решило сопоставить цифры и географические названия, произносимые говорящей головой министерства игорем конашенковыс, и выяснило, что арифметика и география в его ежедневных "сводках", мягко говоря, далеки от традиционных. При этом в начале июня за это невежество его повысили в звании до генерал-майора.

Новояз

По всем канонам фашизма (а историк Тимоти Снайдер аргументированно доказал, что россия – фашистское государство) конашенков пользуется новоязом, чтобы подменять понятия и запутывать слушателей непонятными формулировками. Войну он называет "специальной военной операцией", захват городов — "взятием под контроль", а отступление оккупантов — "плановой перегруппировкой войск". Очень напоминает свежий "жест доброй воли" также известный как бегство россиян с острова Змеиный. Отдельно "Проект" остановился на термине "скопления живой силы и техники", который конашенков использует постоянно. Если сравнить количество "уничтоженных" таких "скоплений" с данными о потерях живой силы ВСУ, о которой рассказывает спикер, то получится, что в каждом скоплении был примерно 1 человек.

Словарь для перевода выступлений конашенкова на человеческий язык

Арифметика

В первый же день войны Конашенков доложил об уничтожении 74 наземных объектов в Украине. А затем дал детализацию: 11 аэродромов, 4 беспилотника Bayraktar, 18 радиолокационных станций, 3 пункта управления, 1 база ВМФ, 1 вертолет – в сумме это 37.

Затем он начал давать противоречивые данные, когда утренние сведения о потерях были больше, чем вечерние, что в принципе невозможно. Так 28 февраля утром конашенков доложил о 314 уничтоженных с начала "спецоперации" украинских танках, а вечером о 311. А 13 апреля спикера вообще понесло – некоторые объекты, по его словам, уничтожались тысячами. Этот "прогресс" связывают с тем, что после провала наступления на Киев и Чернигов его попросили ярче описывать успехи армии оккупантов, и сдержать поток фантазии ему здесь уже не удалось.

Если подсчитать суммарно все, что "сбил" в своих сводках конашенков, получится, что он уничтожил весь арсенал ВСУ и даже еще больше. "Каким образом Украина продолжает воевать, если она уже лишилась всей техники, — остается загадкой", — пишет "Проект".

География

Кроме "изобретения" Павлоградской области, которой в Украине нет (есть только район в Днепропетровской области и, соответственно, его административный центр – Павлоград), конашенков отметился "взятием под контроль" украинских населенных пунктов по 2 и более раза. Больше всего ему понравилось захватывать Кременную на Луганщине, которую он "брал" четырежды. Всего таких городов и сел в выступлениях Конашенкова насчитали 25 штук. Кроме того, он докладывал о захватах Борсонино и Закаблуховки, которых не существует в природе.

Напомним, несуразные объяснения россиянами своих провалов и ошибки в их сообщениях регулярно высмеиваются в соцсетях. Так бегство оккупантов со Змеиного всколыхнуло очередную волну мемов и шуток.