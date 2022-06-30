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Российское минобороны не умеет считать и захватывает один город по четыре раза – расследование

Автор
Юлия Потерянко
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Автор
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По словам Конашенкова, Украина потеряла больше техники, чем малая Новость обновлена 30 июня 2022, 15:10
По словам Конашенкова, Украина потеряла больше техники, чем малая

"Свода" спикера министерства обороны России оказались концентратом отборного бреда

Ложь российского так называемого Министерства обороны давно стала общим местом этой войны. Свежий пример – ракетная атака на торговый центр в Кременчуге на Полтавщине, прямое попадание в которое зафиксировано на видео, тогда как оккупанты врут, что попали в склад боеприпасов неподалеку.

Российское независимое издание "Проект" решило сопоставить цифры и географические названия, произносимые говорящей головой министерства игорем конашенковыс, и выяснило, что арифметика и география в его ежедневных "сводках", мягко говоря, далеки от традиционных. При этом в начале июня за это невежество его повысили в звании до генерал-майора.

Новояз

По всем канонам фашизма (а историк Тимоти Снайдер аргументированно доказал, что россия – фашистское государство) конашенков пользуется новоязом, чтобы подменять понятия и запутывать слушателей непонятными формулировками. Войну он называет "специальной военной операцией", захват городов — "взятием под контроль", а отступление оккупантов — "плановой перегруппировкой войск". Очень напоминает свежий "жест доброй воли" также известный как бегство россиян с острова Змеиный. Отдельно "Проект" остановился на термине "скопления живой силы и техники", который конашенков использует постоянно. Если сравнить количество "уничтоженных" таких "скоплений" с данными о потерях живой силы ВСУ, о которой рассказывает спикер, то получится, что в каждом скоплении был примерно 1 человек.

словник висловів конашенкова
Словарь для перевода выступлений конашенкова на человеческий язык

Арифметика

В первый же день войны Конашенков доложил об уничтожении 74 наземных объектов в Украине. А затем дал детализацию: 11 аэродромов, 4 беспилотника Bayraktar, 18 радиолокационных станций, 3 пункта управления, 1 база ВМФ, 1 вертолет – в сумме это 37.

Затем он начал давать противоречивые данные, когда утренние сведения о потерях были больше, чем вечерние, что в принципе невозможно. Так 28 февраля утром конашенков доложил о 314 уничтоженных с начала "спецоперации" украинских танках, а вечером о 311. А 13 апреля спикера вообще понесло – некоторые объекты, по его словам, уничтожались тысячами. Этот "прогресс" связывают с тем, что после провала наступления на Киев и Чернигов его попросили ярче описывать успехи армии оккупантов, и сдержать поток фантазии ему здесь уже не удалось.

Если подсчитать суммарно все, что "сбил" в своих сводках конашенков, получится, что он уничтожил весь арсенал ВСУ и даже еще больше. "Каким образом Украина продолжает воевать, если она уже лишилась всей техники, — остается загадкой", — пишет "Проект".

География

Кроме "изобретения" Павлоградской области, которой в Украине нет (есть только район в Днепропетровской области и, соответственно, его административный центр – Павлоград), конашенков отметился "взятием под контроль" украинских населенных пунктов по 2 и более раза. Больше всего ему понравилось захватывать Кременную на Луганщине, которую он "брал" четырежды. Всего таких городов и сел в выступлениях Конашенкова насчитали 25 штук. Кроме того, он докладывал о захватах Борсонино и Закаблуховки, которых не существует в природе.

Напомним, несуразные объяснения россиянами своих провалов и ошибки в их сообщениях регулярно высмеиваются в соцсетях. Так бегство оккупантов со Змеиного всколыхнуло очередную волну мемов и шуток.

Теги:
#Ложь #Минобороны РФ #Игорь Конашенков