Відбити Зміїний допомогла нова українська зброя: про що йдеться

Гаубиці українського виробництва чудово спрацювали по позиціях росіян

У четвер, 30 червня, українським військовослужбовцям вдалося відбити у росіян острів Зміїний, який належить до Одеської області. У поверненні острова важливу роль відіграла нова українська зброя — гаубиці "Богдана".

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова", — окремо наголосив український генерал.

Окремо головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам Одеської області, які приклали максимальну кількість зусиль для визволення українського острова від російських окупантів.

Залужний також показав, як українська гаубиця "Богдана" б'є по позиціях окупантів. До речі, нова зброя працювала у тандемі з турецькими "Байрактарами".

Довідка: "Богдана" — перспективна українська колісна самохідна гаубиця, зі стволом "натівського" калібру 155 мм. Гаубиця функціонує на шасі "КрАЗ". Крім того, вона має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens, та систему автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів. Управління заряджанням, наведенням та стрільбами може здійснюватися як із кабіни установки, так і з зовні — у задній частині САУ встановлено другий пункт управління. Також на ній помічено контейнери, що здатні вмістити від 20 снарядів.

Гаубиці українського виробництва "Богдана" допомогли відбити острів Зміїний

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністерство оборони рф офіційно заявило, що російські військові після довгих боїв залишили острів Зміїний у Чорному морі. Цей острів мав велике стратегічне значення для росіян.