"Русскім духом" там більше не пахне": Залужний показав ефектні кадри удару по техніці росіян на Зміїному

Головком показав, як ЗСУ знищили російський РСЗВ на Зміїному

Українські війська відбили у росіян будь-яке бажання залишатись на острові Зміїний у Чорному морі.

Як повідомив у своєму Фейсбук Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, окупанти 1 липня завдали авіаударів по острову, щоб знищити залишки свого майна та військової техніки, проте вже традиційно не змогли досягти поставлених цілей.

"Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне", — написав Залужний.

До свого допису він прикріпив короткий відеозапис, на якому видно БПЛА "Bayraktar TB-2", а потім показано момент удару по причалу на острові Зміїний.

На кадрах чітко видно, що високоточний снаряд потрапив у реактивну систему залпового вогню, від чого в неї, мабуть, здетонував боєкомплект, а вогонь перекинувся і на іншу техніку, що стояла поруч.

Зазначається, що український "Байрактар" вразив комплекс 2Б17М "Торнадо-Г", який на озброєння російської армії надійшов лише 2013 року. Також було знищено паливозаправник, 3 одиниці автомобільної техніки, а також склад із паливом та боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, про звільнення Зміїного стало відомо 30 червня, тоді Залужний повідомляв, що допомогти з цим допомогли українські САУ "Богдана".

"Телеграф" же поговорив із військовим експертом Сергієм Грабським, який пояснив, чому звільнення острова є важливою перемогою України, а також чому росіяни так довго за нього трималися.