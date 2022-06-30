Звільнення Зміїного: Залужний виклав ефектне відео

Прицільні удари українських бійців не надто сподобалися росіянам

Втеча російських окупантів з острова Зміїний стала головною темою для обговорення українців у четвер, 30 червня. Не залишив це питання поза увагою і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. У своїх соцмережах він поділився видовищним відеороликом, в якому є кадри звільнення острова.

Як зазначив український генерал на Facebook, максимальну кількість сил для звільнення важливого клаптика суші у Чорному морі доклали захисники Одеської області. До речі, територіально Зміїний відноситься саме до Одещини.

Залужний підкреслив, що представники окупаційної армії були змушені зібрати залишки особового складу та відплисти від Зміїного через артилерійський вогонь, а також регулярні авіаційні та ракетні удари ЗСУ. Наші захисники прицільно били по тимчасово обладнаних позиціях росіян, що і призвело до відступу останніх.

"Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова", — окремо наголосив Валерій Залужний.

Також він подякував іноземним партнерам, які надали далекобійну зброю, що теж використовувалася під час спецоперації на Зміїному.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як "феєрично" спробували виправдати свій відступ росіяни та яким чином на це відреагували жителі країни-агресора.

Також окремо ми збирали найкращі висловлювання українців щодо деокупації Зміїного острова.