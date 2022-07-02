"Русским духом" там больше не пахнет": Залужный показал эффектные кадры удара по технике россиян на Змеином

Главком показал, как ВСУ уничтожили российский РСЗО на Змеином

Украинские войска отбили у россиян любое желание оставаться на острове Змеиный в Черном море.

Как сообщил в своем Фейсбук Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оккупанты 1 июля нанесли авиаудары по острову, чтобы уничтожить остатки своего имущества и военной техники, однако уже традиционно не смогли достичь поставленных целей.

"Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", — написал Залужный.

К своему посту он прикрепил короткую видеозапись, на которой виден БПЛА "Bayraktar TB-2", а затем показан момент удара по причалу на острове Змеиный.

На кадрах отчетливо видно, что высокоточный снаряд угодил в реактивную систему залпового огня, отчего у нее, по всей видимости, сдетонировал боекомплект, а огонь перекинулся и на другую рядом стоящую технику.

Отмечается, что украинский "Байрактар" поразил комплекс 2Б17М "Торнадо-Г", который на вооружение российской армии поступил лишь в 2013 году. Также был уничтожен топливозаправщик, 3 единицы автомобильной техники, а также склад с топливом и боеприпасами.

Как сообщалось ранее, об освобождении Змеиного стало известно 30 июня, тогда Залужный сообщал, что помочь с этим помогли украинские САУ "Богдана".

"Телеграф" же поговорил с военным экспертом Сергеем Грабским, который объяснил, почему освобождение острова является важной победой Украины, а также почему россияне так долго за него держались.