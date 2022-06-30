Освобождение Змеиного: Залужный выложил эффектное видео

Прицельные удары украинских бойцов не слишком пришлись по вкусу россиянам

Побег российских оккупантов с острова Змеиный стал главной темой для обсуждения украинцев в четверг, 30 июня. Не оставил этот вопрос без внимания и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. В своих соцсетях он поделился зрелищным видеороликом, на котором запечатлены кадры освобождения острова.

Как отметил украинский генерал на Facebook, максимальное количество сил для освобождения важного клочка суши в Черном море приложили защитники Одесской области. К слову, территориально Змеиный относится именно к Одесчине.

Залужный подчеркнул, что представители оккупационной армии были вынуждены собрать остатки личного состава и отплыть от Змеиного из-за артиллерийского огня, а также регулярных авиационных и ракетных ударов ВСУ. Наши защитники прицельно били по временно оборудованных позициях россиян, что и привело к отступлению последних.

"Низкий поклон конструкторам и изготовителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова", — отдельно подчеркнул Валерий Залужный.

Вдобавок он поблагодарил иностранных партнеров, которые предоставили дальнобойное оружие, что также использовалось при спецоперации на Змеином.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как "феерически" попытались оправдать свое отступление россияне и каким образом на это отреагировали жители страны-агрессора.

Также отдельно мы собирали лучшие высказывания украинцев насчет деоккупации Змеиного острова.