Зеленский рассказал, что означает освобождение Змеиного

Глава государства поблагодарил всех причастных к военной операции

В четверг, 30 июня, на 127-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский отметил освобождение острова Змеиный от российских оккупантов.

Соответствующее заявление глава государства сделал в традиционном вечернем видеообращении к нации, передает YouTube-канал "Офіс Президента України".

Зеленский поблагодарил все подразделения, который освобождали Змеиный от захватчиков.

"Бесспорно, главное слово сегодня – "Змеиный". Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия", — заявил президент Украины.

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Напомним, в четверг стало известно, что россиян выбили со Змеиного. В рф признали провал и даже попытались оправдаться, что вызвало немало шуток в сети. К слову, ожесточенные бои за этот клочок суши велись долгие месяцы. Добавим, что отбить остров у захватчиков помогло новое украинское оружие.