Это терроризм: Ким объяснил усилившийся обстрел рф Николаева

Чиновник считает, что россияне не хотят процветающей Украины под боком

Ракетные атаки на Николаев, которые значительно участились и ужесточились в последнее время, приносят немало разрушений инфраструктуры города и человеческих жертв. По мнению руководителя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, это все — проявления террористического естества россии, подло напавшей на Украину.

Как рассказал чиновник в интервью "Украинской правде", сейчас Николаев, как и любой другой город нашей страны, является лишь отдаленной целью врага. Вместе с этим россияне были бы не против захватить эту крепость, чтобы иметь возможность продвигаться дальше — либо в центр Украины, либо к Одессе.

В целом же, действия российской армии, по мнению Кима, — не что иное, как четкое действие по всем канонам терроризма. Как пример, он приводит регулярные обстрелы оккупантами мирной инфраструктуры Украины. Это и торговый центр в Кременчуге, и многоэтажки в спальном районе Николаева, и уничтожение торгового центра, а также взлетной полосы гражданского аэропорта в Одессе.

"Это они стреляют по местам массового скопления людей, — подчеркивает Виталий Ким. — Я считаю это терроризмом".

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По его словам, главной целью армии рф может быть уничтожение украинской экономики, что помогло бы Кремлю поднять свой рейтинг. Диктатору путину не нужна под боком процветающая страна, на которую могут начать равняться россияне и требовать у себя такой же уровень жизни.

Николаев, который фактически является прифронтовым городом из-за соседства с временно оккупированной Херсонщиной, чиновник не рассматривает как приоритет врага. Однако, по его мнению, это одна из "точек", которую захватчики были бы "не прочь перейти".

"У нас [в Николаеве] не так много того, что можно вывозить и красть. Унитазы не самые новые, — полуиронично замечает Ким, тут же добавляя: — Мы не видим сейчас скопления войск и подготовки нападения врага на николаевском направлении, потому что у них сконцентрированы силы на востоке нашей страны. Но насчет действий оккупантов логикой нельзя пользоваться".

В случае необходимости, считает чиновник, россияне смогли бы обойти Николаев, чтобы атаковать Одессу. Однако пока подобных передвижений на фронте не наблюдается.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими Виталий Ким видит лучший и худший сценарий развития российско-украинской войны. При этом он уверен, что своеобразный "экватор" противостояния нам уже удалось оставить позади.

Также он рассказывал, как Николаев переживал первые дни войны.