Удар по Николаеву: число жертв возросло, жителей расселят (фото и видео последствий)

Несколько этажей дома попросту уничтожило осколками снаряда

Многоэтажный дом в Николаеве, пострадавший от ракетной атаки утром 29 июня, является непригодным для дальнейшего проживания. По словам мэра города Александра Сенкевича, взрыв повредил перегородочные плиты, их демонтажем будут заниматься коммунальные службы, когда закончатся работы по разбору завалов.

По информации ГСЧС Украины в Николаевской области, пресслужбу которой цитируют николаевские Telegram-каналы, количество погибших из-за удара ракеты достигло уже четырех человек. Очень многие получили ранение, медики сейчас оказывают им помощь.

На месте чрезвычайного происшествия сейчас находится и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он подчеркнул, что данная атака в который раз подтверждает желание российских оккупантов закончить начатое — геноцид украинского народа.

Удар снаряда разрушил множество квартир с 5 по 3 этаж

"Этот микрорайон "спальный", тут нет никаких военных объектов. Рядом другие многоэтажки, школа, детский сад", — рассказал чиновник.

Также он подчеркнул, что жителей пострадавшего дома собираются расселить по временным местам жительства, т.к. их прежние квартиры либо полностью разбиты, либо непригодны для жизни из-за шаткости конструкций.

Людей эвакуируют сквозь окна

К некоторым не так просто добраться

Используются строительные краны

Дом непригоден для жизни

Добавим, что в результате попадания ракеты в многоэтажке начался пожар, который был оперативно ликвидирован местными спасателями. Сейчас продолжается разбор завалов, под глыбами камня все еще могут находиться выжившие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что запуск снарядов по Николаеву утром среды, скорее всего, производился со стороны оккупированного Херсона. Об этом свидетельствуют жители временно оккупированной территории, опубликовавшие фото с характерными следами полета ракет в небе.