В Николаеве ракеты задели жилую многоэтажку, есть жертвы (обновлено)

Из-за атаки российских оккупантов погибло минимум двое местных жителей

Взрывы, которые сотрясли Николаев утром 29 июня, стали причиной разрушения жилого многоэтажного дома в одном из районов города. Сейчас на месте работают спасательные бригады, которые состоят из медицинских работников и сотрудников спасательной службы.

Крупицы информации о происходящем в Николаеве "Телеграф" собрал из официальных источников и местных новостных Telegram-каналов. Первые зацензуренные снимки были выложены в сеть пабликом "Новости Николаева Украина Война".

Судя по имеющимся фотографиям, ракета значительно повредила местную пятиэтажку, в которой, конечно же, при попадании находились мирные горожане. На месте работают спасатели.

Для того, чтобы не подставлять еще и их жизни опасности, мэр Николаева Александр Сенкевич попросил не выкладывать фото и видеоматериалы с места инцидента. Мы публикуем исключительно зацензуренные и предварительно максимально обрезанные фрагменты снимков, дабы читателям просто удалось оценить масштаб разрушений.

Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, по состоянию на 7:49 было известно о трех раненых и двух погибших. Также ранение получил и один из сотрудников ГСЧС.

UPD: по состоянию на 8:20 известно о трех погибших и пятерых пострадавших.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствии вчерашней атаки на Днепропетровщину. Как оказалось, удар ракеты по СТО в Днепре стоил жизни двум людям.