Николаев атаковали ракетами: прогремела серия взрывов, бушуют пожары (фото, видео)

По предварительной информации, снаряды летят со стороны оккупированной Херсонщины

Утро среды, 29 июня, стало весьма громким для жителей Николаева, который был атакован российскими крылатыми ракетами. Как утверждают очевидцы, российские оккупанты обстреливают областной центр с территории временно оккупированной Херсонщины. Запуски снарядов не прекращались минимум полчаса, хотя и долетели, благодаря средствам ПВО, далеко не все.

Первым информацию о взрывах разместило местное издание "Новости N", затем новости с фото и видео начали появляться в различных новостных Telegram-каналах. "Телеграф" собрал воедино данные, которые известны на этот момент.

На Николаевщине еще с трех часов ночи была объявлена воздушная тревога. Первые взрывы прозвучали только после шести утра.

Позже оказалось, что "прилет" был зафиксирован далеко не один, взрывы звучат в разных районах Николаева. Места попадания снарядов, конечно же, не разглашаются, о вероятных жертвах или пострадавших пока ничего неизвестно.

Сообщается лишь, что в некоторых районах после российских ракет начались сильные пожары. Над областным центром поднимаются клубы темного дыма.

Информацию о "прилетах" подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. На месте происшествия сейчас работают медики и спасатели.

UPD на 7:13. Мэр Николаева заявил, что одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку. На месте работают спасательные службы. О пострадавших все еще не сообщается.

Вероятней всего, запуски производились с территории Херсонщины. Что жители Херсона, что других населенных пунктов этой области также с утра сообщали о взрывах. Зачастую они звучат здесь, когда происходят "отлеты". Небо над Херсонщиной сейчас исполосовано характерными следами от ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что накануне от российских атак пострадала Днепропетровщина — несколько громких взрывов прозвучало как в Днепре, так и в области.