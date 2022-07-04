Война — день 131: отступление на Донбассе, тревожное заявление Зеленского

Оперативно о главном 4 июля

Россия вот уже на протяжении 131 дня ведет полномасштабное вторжение в Украину. На восточном фронте оккупанты заняли Лисичанск после отступления ВСУ. Кроме того, министр обороны рф сергей шойгу уже отчитался кровавому диктатору владимиру путину о якобы захвате всей Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть риски подобного сценария, хотя ситуация на фронте может часто меняться. На юге Украины оккупанты лишились важного пути снабжения. На политическом фронте в команде президента рассказали, на каких условиях проведут переговоры с рф.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 4 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 До 19 увеличилось число раненых вследствие вражеских обстрелов Славянска.

"Славянск днем подвергся массированному обстрелу – погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранены – 19. Повреждены около 40 жилых домов. Весь масштаб причиненного ущерба еще устанавливаем", — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Информацию про ситуацию на фронте за 1 июля можно прочитать в нашей статье: "Война — день 128: ВСУ наступают на юге, россияне мстят за Змеиный ракетами".

Сводка новостей за 2 июля доступна в нашем материале за субботу: "Война — день 129: западное оружие кошмарит оккупантов, угроза Краматорску".

С новостями за прошедшие сутки, 3 июля, можно ознакомиться в сводке за воскресенье: "Война — день 130: выход украинской армии из Лисичанска, угрозы лукашенко".