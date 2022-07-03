Россияне обстреляли себя сами? Появились новые детали ночных "хлопков" в Белгороде (фото)

Россиян могли убить их же военные

Ночные взрывы в Белгороде, которые так переполошили местных жителей, могли произойти из-за неправильной траектории снарядов, выпущенных российскими военнослужащими. Об этом свидетельствуют обломки зенитных ракет, которые застряли в некоторых городских зданиях после обстрела.

Внимание на технологические особенности снарядов обратили внимание в антивоенном Telegram-канале "Сеятель ветра". Его администраторы подчеркивают, что украинская армия не имеет подобного вооружения, поэтому очевидные выводы напрашиваются сами по себе.

Скорее всего, по Белгороду "отработали" ракетами из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С1". К слову, именно такая техника регулярно уничтожалась подразделениями ВСУ на Змеином острове до его полного освобождения от российских захватчиков.

Кусок ракеты просто повис на здании

"Похоже, погибшие жители Белгорода (на данный момент сообщается о пяти) стали жертвами своих же военных", — отмечают в "Сеятеле ветра".

Пока неизвестно, был ли обстрел намеренным — в качестве провокации, или стал нелепой случайностью из-за отклонения ракет от изначального курса.

Фото ракеты "Панциря" из открытых источников. Схожесть с обломками из Белгорода действительно есть

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на взрывы в Белгороде отреагировали украинские пользователи соцсетей. Спойлер — сочувствия от людей, четыре месяца живущих в состоянии войны, ожидать не приходится.