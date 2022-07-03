Россияне обстреляли себя сами? Появились новые детали ночных "хлопков" в Белгороде (фото)
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Россиян могли убить их же военные
Ночные взрывы в Белгороде, которые так переполошили местных жителей, могли произойти из-за неправильной траектории снарядов, выпущенных российскими военнослужащими. Об этом свидетельствуют обломки зенитных ракет, которые застряли в некоторых городских зданиях после обстрела.
Внимание на технологические особенности снарядов обратили внимание в антивоенном Telegram-канале "Сеятель ветра". Его администраторы подчеркивают, что украинская армия не имеет подобного вооружения, поэтому очевидные выводы напрашиваются сами по себе.
Скорее всего, по Белгороду "отработали" ракетами из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С1". К слову, именно такая техника регулярно уничтожалась подразделениями ВСУ на Змеином острове до его полного освобождения от российских захватчиков.
"Похоже, погибшие жители Белгорода (на данный момент сообщается о пяти) стали жертвами своих же военных", — отмечают в "Сеятеле ветра".
Пока неизвестно, был ли обстрел намеренным — в качестве провокации, или стал нелепой случайностью из-за отклонения ракет от изначального курса.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на взрывы в Белгороде отреагировали украинские пользователи соцсетей. Спойлер — сочувствия от людей, четыре месяца живущих в состоянии войны, ожидать не приходится.