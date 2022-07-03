У Зеленского назвали шесть условий для переговоров с россией

В Киеве подпишут мирный договор с рф только на своих условиях

В воскресенье, 3 июля, на 130-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в команде президента озвучили условия для переговоров с москвой.

Соответсвующее заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк в посте отметил, что кремль знает условия Киева, которые будут в свое время подписаны сторонами.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины…

Российская сторона отлично знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге", — написал советник главы ОП.

Напомним, в воскресенье, пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил, что Украина должна пойти на условия россии, чтобы сесть за стол переговоров.

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Ранее Подоляк высмеял неудачные попытки президента рф владимира путина найти новую армию за рубежом.

Напомним, недавно Подоляк заявил, что Украина готова к любой агрессии со стороны Беларуси. К слову, непризнанный диктатор александр лукашенко 3 июля заявил, что поддерживал и будет поддерживать рф.