Война — день 128: ВСУ наступают на юге, но с боями отходят на Донбассе

Оперативно о главном 1 июля

Наступил первый день июля 2022 года и 128 день широкомасштабного вторжения россии в Украину. Вооруженные силы Украины шаг за шагом освобождают оккупированные россиянами территории юга страны, и мотивируют интервентов на "шаги доброй воли". Вместе с тем на Донбассе ситуация для Украины не столь оптимистична: здесь россияне сосредоточили огромный перевес в живой силе и технике и с огромными потерями, но постепенно продвигаются вперед.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 1 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеоообращении пояснил, чем важно освобождение острова Змеиный от россиян.

Сводка новостей за 28 июня доступна в нашем материале: "Война — день 125: оккупанты продолжают массово обстреливать украинские города из-за неудач на фронтах".

С главными новостями прошлого дня, 29 июня, можно ознакомиться в нашей сводке: "Война — день 126: Оккупанты подбираются к Лисичанску, ракетный террор продолжается".

Информация за 30 июня доступна в материале: "Война — день 127: остров Змеиный отбит, но россияне продолжают давить на Донбассе".