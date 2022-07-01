Вместо Денисовой: в Украине назначен новый омбудсмен
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Предложенного главой Верховной Рады кандидата поддержало большинство
Парламент проголосовал за назначение нового человека на должность Уполномоченного по правам человека в Украине. Место, которое раньше занимала Людмила Денисова, уволенная в конце мая, занял народный депутат Дмитрий Лубинец. Стоит отметить, что именно этого человека рекомендовал назначить омбудсменом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
О таком решении большинства нардепов сообщил представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Информацию о голосовании, которое состоялось в пятницу, 1 июля, политик разместил в своем Telegram-канале.
Следует отметить, что в целом решение о назначении нового Уполномоченного по правам человека поддержали своим голосом 250 депутатов. Больше всего среди них, конечно же, представителей "Слуги народа" — сразу 181. Полностью или частично "за" Лубинца проголосовали практически все политсилы Рады, кроме "Европейской солидарности". 13 представителей этой фракции удержались, еще пятеро не голосовали вовсе.
Судя по всему, "ЕС" поддерживает экс-омбудсмена Людмилу Денисову, которая, по ее мнению, была уволена с нарушением процедуры.
Дмитрий Лубинец же раньше был руководителем комитета ВР, который отвечает за вопросы о правах человека, а также деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. У него есть дипломы юриста и политика-международника, в политике он уже не первый год. В нардепах Лубинец находится с 2014 года, в Раду прошел от "Блока Петра Порошенко". На следующие выборы шел уже как внефракционный.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли могут отправить в отставку премьера Дениса Шмыгаля и кто способен претендовать на его должность. Спойлер — предполагаемых кандидатов сразу пятеро.