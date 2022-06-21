В Раде озвучили имя первого кандидата на должность Денисовой: что о нем известно

Кандидатура предложена спикером парламента

Вторник, 21 июня, ознаменовался выдвижением первой кандидатуры на должность Уполномоченного ВРУ по правам человека вместо недавно уволенной Людмилы Денисовой. По инициативе главы парламента Руслана Стефанчука, этим человеком стал нардеп из депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Об этом политик рассказал на личной странице Facebook-странице. Это предложение спикера Верховной Рады стало первым с момента отправки предыдущего омбудсмена в отставку.

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Как отметил Стефанчук, ранее Лубинец возлавлял парламентский комитет, отвечающий за вопросы о правах человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Поэтому якобы опыта и личных качеств предложенному на должность кандидату должно хватить для полноценного и ответственного выполнения поставленных задач.

Отметим, что 41-летний Дмитрий Лубинец имеет юридическое образование и достаточный опыт в политике. Уроженец Волновахи, начинал "карьеру" с депутатства в местном городском совете. Имеет два высших образования — как политик-международник и юрист (судебно-прокурорская специализация).

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В Верховную Раду попал в 2014 году, как депутат от "Блока Петра Порошенко". В 2019-м снова подал свою кандидатуру, но уже как внефракционный. Позже вошел в депутатскую группу "За будущее". К слову, Лубинец является членом Постоянной делегации в ПАСЕ.

Стоит отметить, что его личность весьма неоднозначна. Нардепа подозревали в подкупе избирателей, а также причастности к контрабанде товаров с территории ОРДЛО. Его "подельником" якобы был одиозный Илья Кива.

Напомним, ранее "Телеграф" еще около двух недель назад писал, ссылаясь на личные источники, что достойной замены Денисовй украинские власти не могут найти.

Также мы пообщались с политтехнологом Алексеем Голобуцким, который объяснил настоящую причину увольнения Денисовой с должности омбудсмена.