Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа":

Во вторник, 31 мая, Верховная Рада приняла решение об увольнении уполномоченной парламента по правам человека (омбудсмен) Людмилы Денисовой.

"За" проголосовали 234 народных избранника, в основном – представители "Слуги народа". Помогли и бывшие члены ОПЗЖ.

Надо сказать, что отставку Денисовой, которая была в должности омбудсмена с 15 марта 2018 года (придя туда как нардеп от "Народного фронта"), обсуждали уже некоторое время.

И хоть, согласно действующему законодательству, срок ее полномочий должен был истечь после 5 лет работы, убрали Денисову именно сейчас.

Среди прочего ей вменяют, что слишком активно приводила подробности сексуальных преступлений, совершаемых российским агрессором в Киевской области, якобы не имея достаточных доказательств.

Ну, так многие заявляли подобное…

Мы должны понимать, что к тотальной пропаганде на государственном уровне, как в рф, когда можно врать бесконечно, лишь бы это было в русле "линии партии" – одни требования.

А если речь о пропаганде в свободном государстве, как у нас, нельзя врать, врать, врать – и чтобы на определенном этапе не привело к вопросам у общественности. Нельзя просто приводить шокирующие факты слишком часто и без соответствующей доказательной базы.

Но главное в этом увольнении, думаю, то, что Денисова – чужая для этой команды власти. И при ее должности и достаточно деликатной теме, касающейся пленных и преступлений, которые совершали в Украине россияне, наверное, Офис президента решил, что надо иметь в омбудсменах своего человека. Который будет исходить из нарративов, прописанных в ОП. Что логично с их точки зрения.

Если бы у них бы четкий план – под кого-то освободить пост, уже "засветили" бы вменяемую кандидатуру. И, возможно, проголосовали. Но четкого кандидата, похоже, нет. И стояла задача просто освободить место.

Понятно, что команде Зеленского надо менять информационную среду. После того, как врага выбили с Киевской, Черниговской и Сумской областей, отодвинули от Харькова – эйфория спала. Происходит утомление общественности от войны. Нужны новые спикеры. А в первую очередь кого убирать? Чужих… Не своих. Если есть такая возможность. А потом могут и за своих взяться.

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