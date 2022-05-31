Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфа":

У вівторок, 31 травня, Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення уповноваженої парламенту з прав людини (омбудсмен) Людмили Денісової.

"За" проголосували 234 народні обранці, здебільшого – представники "Слуги народу". Допомогли й колишні члени ОПЗЖ.

Треба сказати, що відставку Денісової, яка була на посаді омбудсмена з 15 березня 2018 (прийшовши туди як нардеп від "Народного фронту"), обговорювали вже деякий час.

І хоч, згідно з чинним законодавством, термін її повноважень мав закінчитися після 5 років роботи, прибрали Денісову саме зараз.

Серед іншого їй закидають, що надто активно наводила подробиці сексуальних злочинів, скоєних російським агресором у Київській області, нібито не маючи достатніх доказів.

Ну, так багато хто заявляв подібне…

Ми повинні розуміти, що до тотальної пропаганди на державному рівні, як у рф, коли можна брехати нескінченно, аби це було в руслі "лінії партії" — одні вимоги.

А якщо мова йде про пропаганду у вільній державі, як у нас, не можна брехати, брехати, брехати – і щоб на певному етапі не призвело до питань у громадськості. Не можна просто наводити шокуючі факти надто часто і без відповідної доказової бази.

Але головне в цьому звільненні, гадаю, те, що Денісова – чужа для цієї команди влади. І за її посади і досить делікатній темі щодо полонених та злочинів, які чинили в Україні росіяни, напевно, Офіс президента вирішив, що треба мати в омбудсменах свою людину. Яка виходитиме з наративів, прописаних в ОП. Що логічно з їхньої точки зору.

Якби у них би чіткий план – під когось звільнити посаду, вже "засвітили" б осудну кандидатуру. І, можливо, проголосували. Але чіткого кандидата, схоже, немає. І стояло завдання просто звільнити місце.

Зрозуміло, що команді Зеленського треба змінювати інформаційне середовище. Після того, як ворога вибили із Київської, Чернігівської та Сумської областей, відсунули від Харкова – ейфорія спала. Відбувається втома громадськості від війни. Потрібні нові речники. А насамперед кого прибирати? Чужих... Не своїх. Якщо є така нагода. А потім можуть і взяти за своїх.

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