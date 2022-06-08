Денисову спешно уволили, но замены ей до сих пор не нашли, — источники

Раньше называли фамилии нескольких кандидатов

У власти до сих пор нет реального кандидата вместо уволенной более недели назад Уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом "Телеграфу" сообщило несколько не связанных между собой источников в политикуме. "Кандидата, который мог бы получить поддержку в сессионном зале, пока нет", — рассказал один из народных депутатов провластной фракции "Слуга народа".

Ранее во власти называли фамилии нескольких кандидатов на эту должность: нардепов от СН Тараса Тарасенко, Александра Качуру и Юлию Гришину. А также нынешнюю уполномоченную президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую. Кроме того, звучали фамилии Николая Тищенко и Марьяны Безуглой, но собеседники издания назвали последние два имени вбросом.

Вопрос с кандидатами на замену возник, в частности, и потому, что омбудсмену должно быть не менее 40 лет, а не все перечисленные кандидаты подходят под эту норму. Хотя представители власти не под запись говорят, что этот момент в законодательстве может быть изменен под конкретного человека. Но пока такого не нашли, а потому в Украине сложилась парадоксальная ситуация — во время войны у нас нет уполномоченного по правам человека.

Сама Денисова заявила, что ее уволили незаконно и обещала подавать в суд.

Как сообщал "Телеграф", незадолго до увольнения вокруг Денисовой разгорелся скандал — представители медиа выступили против ее детальных публикаций об изнасиловании детей российскими военными. Впрочем, к сожалению, такие случаи не единичны. По словам Денисовой, в Харьковской области девятилетних тройняшек оккупанты насиловали на глазах у их матери. Также там подтверждены случаи изнасилования грудных детей.