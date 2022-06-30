Частичные успехи врага на Донбассе: захвачена часть Лисичанского НПЗ и несколько сел

ВСУ ведут оборону по всей линии фронта

В четверг, 30 июня, на 127-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что оккупанты захватили часть Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в Facebook. В традиционной вечерней сводке сообщается о ситуации на фронте.

На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационные удары неподалеку от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков. Попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили.

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода. Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

Карта боев на Донбассе за 30 июня

Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские захватчики покинули остров Змеиный. Таким образом, Одесщина полностью освобождена.

В дневном брифинге сообщалось, что на Бахмутском направлении у россиян преимущество в артиллерии, поэтому им удалось потеснить ВСУ и установить контроль над Комышевахой, Горным и Золотым. На этом направлении также продолжаются ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что потеря россиянами контроля за островом Змеиный сравнима с потерей ими флагмана ВМФ рф — крейсера "Москва".

Напомним, в четверг стало известно, что 50 стран дадут Украине оружие.