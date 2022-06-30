Украина жестко ответила Сирии на признание боевиков ОРДЛО

Министерство иностранных дел выступило с заявлением

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на вчерашнее решение Сирии признать "независимость "Донецкой и Луганской народных республик". Киев разрывает дипломатические отношения с Дамаском и вводит торговое эмбарго и другие санкции.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины. Документ четко подчеркивает, что территории "независимость" которых признала Сирия, являются временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом, решение сирийских властей рассматривается как "недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права". "Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", — заявили в МИД.

Разрыв дипломатических отношений в министерстве обосновали статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Консульские отношения при этом разрывать не стали. Кроме этого, Киев запускает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии. Также будут применены санкции против сирийских юридических и физических лиц.

"Наша позиция четкая — мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД напомнили, что из-за несогласия с преступлениями дружественного к россии режима Башара Асада, принесшими страдания сирийскому народу, Украина в 2016 году закрыла свое посольство в Дамаске. А в 2018 году по требованию Киева прекратило свою работу сирийское посольство в Украине. Защиту интересов украинцев в Сирии сейчас осуществляет украинское посольство в Ливане.

Напомним, еще один сателлит кремля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию быть готовой к ядерной войне.