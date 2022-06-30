50 стран дадут Украине оружие: Байден ошеломил цифрами

Байден сообщил о помощи Украине от 50 стран

Полсотни стран мира вызвались помочь Украине в противостоянии кровавой агрессии россии и отправить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут 1400 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, около полутысячи систем артиллерии и другое мощное оружие.

Об этом сообщил американский лидер Джо Байден в ходе саммита НАТО в Мадриде. По его словам, 50 стран мира обязались помочь Украине в войне с российской федерацией.

"США объединяют мир, чтобы поддержать Украину, союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр обороны Остин только собрал более 50 стран, взявших на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины", — сказал он.

Президент США добавил, что Украине снова передадут HIMARS, а также боеприпасы к ним. Однако конкретную цифру он не назвал.

Байден отметил, что российская федерация может остановить войну у Украины уже завтра, однако для этого она должна "прекратить свое необдуманное поведение".

Следует добавить, что в четверг, 30 июня, отправку военной помощи Украине анонсировали не только в США. Помимо американского пакета в 800 миллионов долларов, уже в ближайшее время Киев получит 39 БТР от Канады, о чем заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. А также шесть САУ Caesar от Франции. О чем во время саммита НАТО заявил президент Эмманюэль Макрон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне в офисе премьера Британии Бориса Джонсона заявили, что планируют удвоить отправку военной помощи Украине.