Война — день 127: россияне продолжают давить на Донбассе и усилили обстрелы городов

Оперативно о главном 30 июня

Украина противостоит российскому вторжению вот уже 127 дней, несмотря на огромные потери оккупанты пока не собираются отказываться от планов по захвату большей части территории нашей страны. В последние дни россия усилила ракетные удары по мирным городам Украины, из-за которых погибло множество мирных жителей, а согласно прогнозам в ближайшие дни они не закончатся. Вместе с тем есть и хорошие новости, так накануне разведка провела самый крупный обмен пленными с начала вторжения, благодаря чему на подконтрольную территорию вернулись 144 украинских военнослужащих, включая и защитников "Азовстали". А тем временем в НАТО признали россию главной угрозой для всего Альянса, чего не было со времен Холодной войны.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 30 июня. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Сводка новостей за 27 июня доступна в нашем материале: "Война — день 124: оккупанты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге".

С главными новостями прошлого дня, 28 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за вторник: "Война — день 125: оккупанты продолжают массово обстреливать украинские города из-за неудач на фронтах".

Информация за 29 июня доступна в материале: "Война — день 126: Оккупанты подбираются к Лисичанску, ракетный террор продолжается".