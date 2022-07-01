Сколько оккупантов было ранено в Украине: Резников назвал огромную цифру

Российские власти выдают погибших за пропавших без вести, чтобы не платить денег семьям

Российская армия за 128 дней в Украине окончательно потеряла более 30 тысяч лиц личного состава, а еще 90 тысяч солдат вражеской армии получили ранения в боях с Вооруженными силами Украины.

Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести", — сказал министр.

По словам министра, командование российской армии продолжает выдавать многих солдат как "утерянных" или "пропавших без вести" — это делается для того, чтобы не выплачивать их семьям денежные компенсации.

В связи с этим, Резников считает, что "сохранять лицо" российскому диктатору, как об этом просили некоторые западные партнеры, уже слишком поздно.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе… Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте вместе победим врага", — сказал он.

Рассказал глава Минобороны Украины и о планах вражеской армии.

"Агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также ставит задачи по содержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокированию морских коммуникаций Украины в Черном море. В свою очередь, территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления", — резюмировал Алексей Резников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне стало известно, что россиян выбили из Змеиного. В россии признали провал и даже попытались оправдаться, что вызвало немало шуток в сети. Кстати, ожесточенные бои за этот клочок суши велись долгие месяцы. Отбить остров у захватчиков помогло новое украинское оружие.