Эрдоган снова заговорил о переговорах с Путиным и Зеленским: что сказал на этот раз

Президент Турции Эрдоган предложил помощь в разблокировании украинского зерна

Президент Турции Реджеп Эрдоган инициирует переговоры по разблокированию вывоза украинского зерна через порты Черного моря.

Переговоры должны быть трехсторонними: между Украиной, Турцией и россией.

Об этом Эрдоган заявил во время общения с медиа по результатам саммита НАТО в Мадриде, сообщает Укринформ.

По словам Эрдогана, сейчас ведутся предварительные разговоры с Зеленским и Путиным.

"Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых есть проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям", — сказал президент Турции.

Он отметил, что после ответа Путина и Зеленского будут определяться с дальнейшими шагами.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление Эрдогана: "Пока никаких договоренностей о встрече президента Украины и России не идет, мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу вы знаете, президент ее неоднократно озвучивал. Что касается консультаций об экспорте украинского зерна – они продолжаются, и на уровне ООН, также мы говорим об этом с турецкой стороной, но конкретных дат, договоренностей по какой-то встрече пока нет. Мы продолжаем эту работу, но на первом месте для нас стоит вопрос безопасности, для нас это стратегически важно. Но консультации продолжаются".

Об этом Ермак заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент Телеграфа.

Напомним, проблема заблокированных украинских портов и невозможность вывоза зерна по морским путям остро стоит уже не первый месяц. Практически сразу после российского широкомасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, Украина потеряла возможность использовать морские пути для перевозки грузов. По словам президента Владимира Зеленского, российские окупанты заблокировали в наших портах 22 миллиона тонн зерновых.