В США заявили о поставке важнейшего вооружения в Украину: подробности
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Стало известно, что США поставят в Украину в ближайшее время
В пятницу, 1 июля, на 128-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 820 миллионов долларов.
Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.
По информации источника, в новый пакет помощи Украине включены две системы противовоздушной обороны NASAMS, а также снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в США отчитались, что поставят в Украину до 150 тысяч снарядов для гаубиц калибра 155 миллиметров и четыре дополнительных контрбатарейных радара. Общий объем военной помощи Вашингтона Украине с начала полномасштабного вторжения рф составляет около 6,9 миллиарда долларов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что полсотни стран мира вызвались помочь Украине оружием в противостоянии с рф. К слову, глава Белого Дома 30 июня анонсировал поставку норвежских ПВО NASAMS в Украину.
Напомним, в СМИ просочилась информация, что у Байдена засомневались в победе Украины над россией в войне. На эту публикацию уже отреагировали у президента Украины Владимира Зеленского.