Война — день 126: Оккупанты подбираются к Лисичанску, ракетный террор продолжается

Оперативно о главном за 29 июня

Вот уже на протяжении 126 дней украинские силы обороны ведут войну за независимость против российских захватчиков. Вражеская армия подбирается к Лисичанску (Луганская область) и пытается заблокировать город, вытеснив с позиций украинских военных. На других направлениях ВСУ остановили продвижение оккупантов. рф после варварского обстрела Кременчуга продолжает ракетный террор. Захватчики нанесли удар по Днепру, а ночью обстреляли Харьков, где возник большой пожар. На политическом фронте президента рф вновь сделали изгоем. Сообщается, что владимир путин не посетит саммит G20 в Индонезии.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 29 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Зеленский заявил, что с начала военного вторжения россия выпустила по Украине 2811 ракет разного типа

00:00 Президент Украины опубликовал видео удара российской ракеты по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге (Полтавская обл.)

Информацию о событиях 26 июня можно прочитать в нашей статье: "Война — день 123: оккупанты обстреляли Киев и закрепляются в Северодонецке".

Сводка новостей за 27 июня доступна в нашем материале: "Война — день 124: оккупанты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге".

С главными новостями прошлого дня, 28 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за вторник: "Война — день 125: оккупанты продолжают массово обстреливать украинские города из-за неудач на фронтах".