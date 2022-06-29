На Киевщине после попадания молнии взорвался мост: сработала мина, есть погибший (видео)

Мост только недавно восстановили после деоккупации Киевской области

В среду, 29 июня, на 126-й день полномасштабного вторжения рф в Украину на мосту через реку Ирпень в районе села Демидов (Киевская область) сработали взрывные устройства.

В результате взрыва мост был сильно поврежден. Об этом сообщил в Facebook глава общины Владимир Подкурганный.

"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно", — написал Подкурганный.

По предварительной информации, молния попала в опору моста, который был заминирован на случай повторного вторжения россиян со стороны Беларуси. В результате взрыва один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, а на месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента, сообщили на telegram-канале Киевской областной военная администрации.

Отметим, данный мост был разрушен в момент наступления российских войск в феврале и восстановлен после деоккупации.

Демидов на карте Украины

Ранее сообщалось, что украинский генерал заявил, что главной целью ВСУ является Крымский мост. Позднее наши разведчики потроллили пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова, который гарантировал безопасность этого объекта.