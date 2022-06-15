Оккупантам стоит волноваться: украинский генерал назвал цель номер один для ВСУ

Керченский мост помогает оккупантам снабжать свою армию на юге Украины

Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с россией, является главной целью для атаки ВСУ, которые вот уже 112 дней ведут войну за независимость Украины после полномасштабного вторжения рф.

Об этом в интервью radiosvoboda заявил генерал-майор Дмитрий Марченко.

Марченко отметил, что Керченский мост является приоритетной целью, и это не является военной тайной ни для украинцев, ни для россиян. Кроме того, генерал считает, что после того, как Украина "обрежет эту кишку", в рф начнется паника и жители Крыма быстро найдут украинские флаги, чтобы встречать освободителей.

"Керченский мост является целью? Да, это 100%. Это не является секретом ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Мы основную кишку подтягивания резервов должны обрезать. Как только мы это сделаем, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", – заявил генерал-майор.

Добавим, что Керченский мост рф использует для переброски войск, техники и припасов на оккупированную территорию. В мае советник главы МВД Виктор Андрусив заявлял, что данный объект будет разрушен, что вызвало истерику у захватчиков. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему Украина до сих по не уничтожила эту транспортную артерию.