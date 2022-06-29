Это нужно видеть: "эффектное" видео белорусского спецназа подняли на смех в сети

Показательное выступление белорусских военных не оценили

В среду, 29 июня, в сети появилось странное видео "работы" спецназовцев Беларуси, которая якобы готовится присоединиться к россиянам в войне против Украины. Спецназовцы устроили показательную дефиляду, вероятно, чтобы показать свою мощь, но ее никто не оценил.

Видео распространили пользователи Facebook уже вместе с критикой об абсурдности увиденного.

Белорусские спецназовцы показательно ломали шифер с надписью "РДР", затем военные вываливались в песке, чтобы построить пирамиду из собственных тел и поднять над ней флаг, а через мгновение после этого взяли в руки автоматы и дружески шагали в направлении леса.

Пользователи сети "старания" белорусских военных не оценили только посмеявшиеся с этого показательного видео. Примечательно, что никто так и не понял, что беларусы хотели сказать своими действиями. В то же время украинцы заключили, что военные РБ умело ломают шифер, точно имеют дрон для таких съемок и очень напоминают "деревню дураков".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в соседнюю Белоруссию доставили тяжелое российское вооружение. А власти республики во главе с пособником терроризма Александром Лукашенко начали мобилизационные учения вблизи Украины.