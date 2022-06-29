Це треба бачити: "ефектне" відео білоруського спецназу підняли на сміх у мережі

Показовий виступ білоруських військових не оцінили

У середу, 29 червня, в мережі з'явилося дивне відео "роботи" спецпризначенців Білорусі, яка нібито готується приєднатися до росіян у війні проти України. Спецназівці влаштували показову дефіляду, ймовірно, щоб показати свою міць, але її ніхто не оцінив.

Відео поширили користувачі Facebook вже разом з критикою про абсурдність побаченого.

Білоруські спецпризначенці показово ламали шифер з написом "РДР", потім військові вивалялися у піску, щоб побудувати піраміду з власних тіл та підняти над нею прапор, а за мить після цього взяли до рук автомати й дружньо покрокували в напрямку лісу.

Користувачі мережі "старань" білоруських військових не оцінили з лише посміялись з цього показового відео. Примітно, що ніхто так й не зрозумів, що білоруси хотіли сказати своїми діями. Водночас українці зробили висновок, що військові РБ вправно ламають шифер, точно мають дрон для таких зйомок і дуже нагадують "село дурнів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до сусідньої Білорусі доставили важке російське озброєння. А влада республіки на чолі з пособником тероризму Олександром Лукашенком розпочала мобілізаційні навчання поблизу України.