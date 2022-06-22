Беларусь начала мобилизационные учения вблизи украинской границы: что будут делать

В Минобороны республики подчеркивают, что подобные тренировки проводятся ежегодно

В Беларуси, которая стянула на украинскую границу свои войска, начались мобилизационные учения служащих. Тренировочные лагеря развернули в Гомельской области, вблизи Украины.

Учения будут проходить недалеко от украинской границы

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики, мобилизационные учения с участием военных комиссариатов Гомельской области будут проходить с 22 июня по 1 июля. Также в ведомстве отметили, что это ежегодная тренировка для проверки готовности военных комиссариатов к выполнению задач по назначению.

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Кроме того, известно, что в рамках обучающих мероприятий белорусские военные комиссариаты будут отрабатывать планы оповещения и подачи военнообязанных граждан в пункты, из которых их отправляют в военные части для дальнейшего прохождения службы. По завершению тренировок, подчеркивают в Минобороны, военнообязанных вернут домой.

Стоит напомнить, что Беларусь уже стянула к украинской границе около четырех тысяч военных, кроме этого, на территории приграничной зоны находятся и российские войска. Согласно сообщению спикера украинского Минобороны Александра Мотузяныка, основные силы белорусы расположили в Гомельской и Брестской областях. Сейчас там находятся семь батальонов, однако их численность планируют увеличить.

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Ранее "Телеграф" также сообщал, что, по мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, белорусская республика уже приняла участие в военной агрессии против Украины, позволив россиянам разместить на своих территориях боевое вооружение. Однако вероятность масштабного вторжения в Украину он считает не очень высокой из-за настроений белорусского народа против войны с украинским государством.

Такого же мнения придерживается и руководитель советника ОП Михаил Подоляк, убежденный, что Беларусь будет делать все для того, чтобы свести к минимуму свое участие в прямых военных конфликтах.