В Беларусь привезли тяжелое вооружение из россии: при перевозке на улицах гасили свет (видео, карта)

Когда техника передвигалась по улицам Гомеля, освещение целенаправленно погасили

В ночь на среду, 22 июня, Беларусь, стащившая к украинской границе свои войска, получила от россии новую партию с около 16 ракетными установками для ЗРК "С-300". Кроме того, вероятно, рф передала республике и один ЗРПК "Панцирь".

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", занимающаяся отслеживанием передвижения боевой техники по территории Беларуси. Согласно имеющимся сведениям, этой ночью в аэропорту Гомеля сели два российских самолета Ил-76 мд вкс. Вероятнее всего, они прилетели туда из Пскова.

Карта передвижения техники

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Первый самолет с регистрационным номером RF-76650 приземлился около 3:30, а другой — RA-78845, сел в 5:30.

Также отмечается, что на борту летательных судов находились примерно 16 ракет для ЗРК "С-300", и, скорее всего, один ЗРПК "Панцирь". После того как груз был выгружен, около восьми часов самолеты улетели обратно в Псков. После этого российскую технику отправили в направлении города Речица.

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Представители мониторинговой группы отмечают, что ракетные установки прибыли в Беларусь без тягачей. Несколько из них (типа БАЗ-6402) прибыли в гомельский аэропорт своим ходом. Также отмечается, что на момент передвижения тягачей по одной из улиц белорусского Гомеля уличное освещение было целенаправленно погашено.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Беларусь официально сообщила о начале мобилизационных учений, которые продлятся до июля. Кроме того, следует добавить, что республика уже успела стянуть к украинской границе около 4 тысяч военных.