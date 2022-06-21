В Минобороны рассказали, сколько войск лукашенко стянул к границам Украины и оценили угрозу вторжения

В планах белорусских властей — увеличить численность армии на 20 тысяч человек

Вероятность повторного открытия северного фронта в Украине невысока, но вполне реальна. На это влияет нахождение значительного количества белорусских военных у государственной границы — до четырех тысяч человек.

По словам спикера Минобороны Украины Александра Мотузяника, всего в опасной близости от территории нашего государства располагается семь батальонов армии Беларуси. Об этом офицер рассказал в эфире телемарафона "UA Разом" 21 июня.

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Мотузяник подчеркнул, что основные силы белорусов сейчас располагаются на территории Гомельской и Брестской областей. При этом остается часть белорусских городов и сел, где до сих пор дислоцируются российские солдаты.

Всего в армии РБ насчитывается до 60 тысяч военнослужащих. В планах путинского подпевалы александра лукашенко — увеличение этой цифры до 80 тысяч благодаря "вербовке" граждан страны в ряды военнослужащих.

Александр Мотузяник подтвердил опасения украинцев о предоставлении логистических "плюшек" россиянам со стороны белорусов: это и возможность размещать технику, и беспрепятственно передвигаться территорией Беларуси. Однако пока перебрасывания российских резервов в регионе не наблюдается.

"Но действия россии, в том числе и белорусской армии, заставляют нас держать там войска. Это такая российская тактика по состоянию на сегодня", — отметил спикер Минобороны. — Основной удар – Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений".

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Если же попытаться переместить украинские войска на другие направления, россияне вместе с белорусами могут попытаться атаковать наши северные границы. Мотузяник подчеркнул: пока реальность подобного сценария невысока, но она все равно существует.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему открытие белорусского фронта может плохо закончиться для Лукашенко.

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