Нападение лукашенко на Украину может закончиться походом ВСУ на Минск, — журналист указал на важную деталь

Возможное вторжение войск Беларуси в Украину может очень плохо закончиться для лукашенко

Угроза вторжения в Украину белорусских войск существует, однако из-за слабости белорусской армии такое развитие событий исчезающе мало и может привести к противоположному от ожидаемого белорусским диктатором александром лукашенко результату, а именно к успешному контрнаступлению украинских войск вглубь уже самой Беларуси.

Такое мнение высказал шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар. в своей авторской программе "Орестократия" в пятницу, 17 июня.

"Если говорить с комплексной точки зрения, то у белорусов нет сильных боеготовых подразделений, которые могли бы напасть на Украину. На сегодняшний день у них есть несколько боевых подразделений общей численностью от трех до восьми тысяч человек, сейчас они проводят мобилизацию военнообязанных, но вряд ли эти вчерашние производители тракторов или земледельцы смогут стать боевыми бульбашами через неделю или через две", — выразил скепсис он.

Орест Сохар напомнил, что также сейчас в Беларуси на границе с Украиной продолжаются учения белорусских войск, которые продлятся до десятых чисел июля.

В связи с этим он предположил, что это "бряцание оружием" со стороны лукашенко является своего рода попыткой белорусского диктатора оградить свое "ментальное спокойствие" от возможного нападения уже украинской армии, ведь именно с территории Беларуси российские войска обстреливают Украину ракетами. При этом шеф-редактор констатировал, что в ближайшее время такого развития событий ждать не стоит.

Орест Сохар добавил, что еще одной причиной, по которой вряд ли стоит ожидать нападения Беларуси на Украину, является угроза протестов в этом случае самих белорусов, "показавших, что время от времени и они могут взрываться".

В этом контексте он сослался на мнения большинства аналитиков, которые сходятся на том, что нападения Беларуси на Украину не будет: "Знаменитый Институт изучения войны считает, и это буквально свежая оценка вчерашнего или позавчерашнего дня, что лукашенко только голой задницей может напасть на Украину: нет ни подразделений, ни моральной, ни боевой готовности".

Орест Сохар констатировал, что максимум, на который способны белорусы в настоящее время, это кинжальные выпады с целью прорвать украинскую границу и отвлечь внимание Вооруженных сил Украины.

"Но тогда существует риск, что ВСУ пойдут на Минск. Нас тогда уже ничто не будет сдерживать с одной стороны, а с другой — Беларусь не ядерное государство и про ее неприкосновенность наши западные партнеры так сильно не будут переживать", — высказал мнение шеф-редактор украинского издания.

Как сообщалось, еще в конце мая Лукашенко распорядился создать оперативное командование Вооруженных сил Беларуси на украинском направлении.