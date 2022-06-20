Эксперт в вопросах международной и внутренней политики Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" оценил возможность открытого вступления Беларуси в войну против Украины

Вновь пошел информационный накал касательно гипотетического открытия "белорусского фронта". СМИ опрашивают военных и не только экспертов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, ранее уверявший, что Украина осознаёт угрозу со стороны белорусского государства, которое продолжает стягивать свои войска к украинским границам, выдал новое заявление.

По его словам, президент Украины поручил ряду государственных органов провести проверку готовности четырех областей к обороне в случае возможного повторного наступления оккупантов с территории Беларуси.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua оценил вероятность подключения армии Беларуси к российской полномасштабной войне против Украины как "не очень высокую".

И тут я с ним соглашусь. Вероятность открытого вторжения Беларуси в Украину, по-прежнему, относительно невелика. По ряду причин.

Пункт первый. Давайте вспомним, что произошло недавно на Питерском экономическом форуме – и не только там. Те же достаточно резкие высказывания казахского лидера Токаева.

Читайте также: Категория Новости СНГ Президент Казахстана в лицо путину высказался по поводу ОРДЛО Токаев назвал "ДНР-ЛНР" квази-республиками и усомнился в том, что когда-либо их признает

В последнее время мы видим изменение поведения Азербайджана, дистанцирование от рф Армении. От раскачки ситуации отскочили даже пророссийские политики Молдовы и так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Читайте также: Категория Новости СНГ путин хочет начать войну в Приднестровье? Что узнала американская разведка Войну в регионе путин планирует долгосрочную, чтобы истощить США и Европу

От участия в войне пытается отскочить и Южная Осетия, которая вначале якобы направляла свои войска в Украину (вернувшиеся потом достаточно быстро домой).

То есть, россия явно слабеет. И в государствах, которые она считала своей периферией, начинаются центробежные процессы. Местные элиты видят, что у Кремля не доходят до них руки. На этом фоне, с токи зрения логики, для Лукашенко нет никакого смысла ввязываться в войну.

Пункт номер два – наличие сил и средств в самой Беларуси. Силами белорусской армии, той части, которая является мобилизованной и готовой, решить любые тактические, а уж тем более стратегические задачи вторжения в Украину самостоятельно – невозможно.

Пункт номер три. Настроение белорусского общества. Когда социология показывает, что в том или ином виде вторжение или участие белорусских войск в войне против Украины поддерживает не более 10% населения (то есть – 90% "против"), с точки зрения политической целесообразности пойти на такой шаг – самоубийство. А Лукашенко пытается сделать всё, что укрепляет его власть.

Теперь простая задача на логику. Складываем все перечисленные пункты и думаем – будет ли белорусское вторжение в Украину укреплять власть Лукашенко?

Ответ понятен. Как и вероятность участия белорусских вооруженных сил в войне против Украины.