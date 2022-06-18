В поисках союзников: есть ли шанс, что россия и Украина привлекут к войне другие страны

Главный союзник путина по ОДКБ, на помощь которого он рассчитывает — это Беларусь

Российский диктатор владимир путин не оставляет попыток привлечь хоть какую-то из стран к войне против Украины. Основная ставка делается на партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме россии, туда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Возможно, именно с этим связано наделавшее столько шума заявление казахского президента Касым-Жомарт Токаева во время экономического форума в Санкт-Петербурге – касательно не признания его страной так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал "Телеграфу", удастся ли рф втянуть кого-то из партнеров в войну с Украиной, а также – есть ли шанс, что какая-то из стран вступит в открытую борьбу с россией на нашей стороне.

Российский провал с ОДКБ

По мнению Сергея Грабского, заявления о непризнании "лднрии", прозвучавшие на питерском форуме из уст президента Казахстана – четкий месседж от практически всей ОДКБ, большинство которой составляют страны Центральной Азии.

"Месседж состоит в том, что они не намерены слепо следовать в фарватере российской политики. Члены ОДКБ, особенно Армения, удостоверились, что формат – не такой уж эффективный. И присоединяться к рф в ее захватнической политике, признавать квазиобразования, чтобы воевать потом против Украины да еще и получать риски появления подобных тем же "Л-ДНР" образований на своей территории – они не намерены", – считает полковник.

К тому же, продолжает он, Казахстан и прочие члены ОДКБ понимают, что россия объективно слабеет с каждым днем. И в военном смысле, и в экономическом, и в политическом, и по части влияния на мировой арене.

"А потому стремятся, скажем так, подстелить себе соломку, готовя плацдарм к отступлению от сотрудничества с россией. Чтобы сказать потом – мы не принимали никакого участия в агрессивных действиях рф", – поясняет эксперт.

Исключением, по его словам, является Беларусь, находящаяся под мощным российским влиянием. С ее территории по Украине летели российские ракеты, оттуда же к нам вторгались российские войска.

Из явно играющих на руку кремлю решений непризнанного президента александра лукашенко – создание оперативного командования вооруженных сил на украинском направлении, создание вспомогательного войска из добровольцев. Показательно и его недавнее заявление о готовности воевать за западную Украину. Плюс – создание постоянного напряжения у наших границ всевозможными учениями белорусской армии, а также запросы к рф касательно нового вооружения.

"Но даже Беларусь является примером того, как члены ОДКБ отстраняются от попыток рф втянуть альянс или отдельные его страны в войну, – говорит Сергей Грабский. – Да, Беларусь, находясь фактически под российской оккупацией, предоставляет войскам рф свою территорию, инфраструктурные, медицинские возможности. Но при этом Беларусь отчаянно отбивается от попыток втянуть ее в открытое противостояние с Украиной. Понимая, что шансов тут у нее нет никаких. И ничего, кроме позора и уничтожения своей армии, она в итоге не получит. А потому из стран, входящих в ОДКБ, войну против Украины ведет исключительно ее инициатор – россия".

Будет ли НАТО воевать вместе с Украиной

Второй фронт против россии, безусловно, был бы на руку Украине. Мы поглядываем на Молдову и Грузию. Но там пока не готовы отбивать свои территории, "отжатые" россиянами.

Мы поглядываем и на страны НАТО. Но и те воевать с рф вместе с нами пока не собираются.

Между тем, генерал армии США в отставке, командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2013-2016 гг) Филипп Бридлав, а также американский генерал Уэсли Кларк, который был верховным главнокомандующим Объединенных сил в Европе (SACEUR) с 1997 по 2000 год, а в 1999-м руководил вмешательством НАТО по защите Косово, убеждены, что силам НАТО стоило бы непосредственно включиться в российско-украинскую войну.

Однако нынешнее руководство и Альянса, и США делать этого не намерены, о чём заявляли не раз.

"Исходя из основных постулатов Североатлантического альянса как исключительно оборонного блока, вариантов, что какое-то из государств-членов вступит в борьбу на стороне Украины – нет. Но это не мешает НАТО поддерживать консолидированную позицию по обеспечению территориальной целостности, свободы и независимости нашей страны всеми способами. В том числе – поставками вооружений, боеприпасов, военной техники, материальных средств и так далее", – подчеркивает Сергей Грабский.

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Кроме того, отмечает полковник, есть негласное (или полугласное) разрешение добровольцам, в том числе из стран НАТО, брать участие в противостоянии российской агрессии на стороне Украины.

"Но говорить о том, что какая-то из стран НАТО под своим флагом вступит на стороне Украины в войну против россии – на сегодняшний день не приходится", – резюмирует эксперт.

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