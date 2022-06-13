Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний эксклюзивно для "Телегарфа" проанализировал поведение НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью The Economist, что либо мир не совсем понимает, что происходит в российско-украинской войне, либо понимает, но устал. Упрекал в медленном и недостаточном снабжении нас вооружением. И подчеркнул, что "бюрократия и прагматизм Запада оказались намного сильнее его ценностей".

С моей точки зрения, заявления украинских высших чиновников являются элементом дипломатической игры. Пока не видно доказательств уменьшения интереса к российско-украинской войне. Напротив, если сравнивать поставки Украине вооружения со стороны западных партнеров – они увеличились, по сравнению, с первыми месяцами после российского открытого вторжения.

Проблема в том, что возрастают эти поставки далеко не в тех объемах, как нам хотелось бы. А также в том, что в Европе в принципе нет достаточно количества военной техники, которая бы удовлетворила наши интересы. А в рф, к сожалению, очень много законсервированной техники, которая она сейчас бросает против Украины. Да, она не такая качественная, как современные образцы вооружений, тем более натовских. Но ее очень много.

Та высокоточная техника, которая может и должна сдерживать россию – не передается Украине. В том числе, потому что надо учиться ее обслуживать. И потому что страны НАТО опасаются, что она может попасть под удар, а то и в руки противника.

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Вести многомесячные или многолетние переговоры на тему поставок в Украину тех или иных видов вооружений – не самый перспективный вариант.

Куда перспективе было бы (но украинская власть, к сожалению, не решается об этом говорить) поднимать вопрос о необходимости ударов странами НАТО непосредственно по территории рф. Я понимаю, что это непросто. И что к этому сейчас не готовы. Но об этом надо начать говорить. Журналистам, экспертам. Следует формировать соответствующее мнение в западном обществе.

В первую очередь, от украинских министров должны исходить новые идеи, которые позволят победить агрессора. А говорить о падении интереса к войне в Украине со стороны Запада – не думаю, что это функция министра обороны.

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