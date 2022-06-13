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Україна має говорити про превентивний удар НАТО по території РФ - Олександр Доній

Автор
Олександр Доній Олександр Доній
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Росія виводить проти України законсервовану техніку Новина оновлена 13 червня 2022, 14:43
Росія виводить проти України законсервовану техніку

Народний депутат України VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр (Олесь) Доній ексклюзивно для "Телегарфу" проаналізував поведінку НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю The Economist, що або світ не зовсім розуміє, що відбувається в російсько-українській війні, або розуміє, але втомився. Дорікав у повільному та недостатньому постачанні нас озброєнням. І підкреслив, що "бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності".

На мою думку, заяви українських вищих чиновників є елементом дипломатичної гри. Поки що не видно доказів зменшення інтересу до російсько-української війни. Навпаки, якщо порівнювати постачання Україні озброєння з боку західних партнерів – вони збільшилися порівняно з першими місяцями після відкритого російського вторгнення.

Проблема в тому, що зростають ці поставки далеко не в тих обсягах, як ми хотіли б. А також у тому, що в Європі в принципі немає достатньої кількості військової техніки, яка б задовольнила наші інтереси. А в Росії, на жаль, дуже багато законсервованої техніки, яку вона зараз кидає проти України. Так, вона не така якісна, як сучасні зразки озброєнь, натовських. Але її дуже багато.

Та високоточна техніка, яка може і має стримувати росію, – не передається Україні. У тому числі тому, що треба вчитися її обслуговувати. І тому, що країни НАТО побоюються, що вона може потрапити під удар, а то й у руки супротивника.

Вести багатомісячні чи багаторічні переговори на тему постачання в Україну тих чи інших видів озброєнь – не найперспективніший варіант.

Куди перспективі було б (але українська влада, на жаль, не наважується про це говорити) порушувати питання необхідності ударів країнами НАТО безпосередньо по території Росії. Я розумію, що це непросто. І що до цього наразі не готові. Але про це треба почати говорити. Журналістам, експертам. Слід формувати відповідну думку у західному суспільстві.

Насамперед, від українських міністрів мають виходити нові ідеї, які дозволять перемогти агресора. А говорити про зниження інтересу до війни в Україні з боку Заходу – не думаю, що це функція міністра оборони.

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Теги:
#НАТО #Росія #Блог