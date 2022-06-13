Народний депутат України VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр (Олесь) Доній ексклюзивно для "Телегарфу" проаналізував поведінку НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю The Economist, що або світ не зовсім розуміє, що відбувається в російсько-українській війні, або розуміє, але втомився. Дорікав у повільному та недостатньому постачанні нас озброєнням. І підкреслив, що "бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності".

На мою думку, заяви українських вищих чиновників є елементом дипломатичної гри. Поки що не видно доказів зменшення інтересу до російсько-української війни. Навпаки, якщо порівнювати постачання Україні озброєння з боку західних партнерів – вони збільшилися порівняно з першими місяцями після відкритого російського вторгнення.

Проблема в тому, що зростають ці поставки далеко не в тих обсягах, як ми хотіли б. А також у тому, що в Європі в принципі немає достатньої кількості військової техніки, яка б задовольнила наші інтереси. А в Росії, на жаль, дуже багато законсервованої техніки, яку вона зараз кидає проти України. Так, вона не така якісна, як сучасні зразки озброєнь, натовських. Але її дуже багато.

Та високоточна техніка, яка може і має стримувати росію, – не передається Україні. У тому числі тому, що треба вчитися її обслуговувати. І тому, що країни НАТО побоюються, що вона може потрапити під удар, а то й у руки супротивника.

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Вести багатомісячні чи багаторічні переговори на тему постачання в Україну тих чи інших видів озброєнь – не найперспективніший варіант.

Куди перспективі було б (але українська влада, на жаль, не наважується про це говорити) порушувати питання необхідності ударів країнами НАТО безпосередньо по території Росії. Я розумію, що це непросто. І що до цього наразі не готові. Але про це треба почати говорити. Журналістам, експертам. Слід формувати відповідну думку у західному суспільстві.

Насамперед, від українських міністрів мають виходити нові ідеї, які дозволять перемогти агресора. А говорити про зниження інтересу до війни в Україні з боку Заходу – не думаю, що це функція міністра оборони.

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